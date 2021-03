Parceria entre Prefeitura de Manaus e Batalhão Ambiental deve viabilizar revitalização e manutenção do espaço

Uma parceria entre a Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas), e o Batalhão de Policiamento Ambiental (BPAmb), irá resultar na revitalização e manutenção do Refúgio da Vida Silvestre (RVS) Sauim-Castanheiras, localizado no Puraquequara, zona Leste.

Ocupando uma área de mais de 95 hectares, o espaço foi visitado nesta terça-feira, 2/3, por representantes da secretaria e do batalhão, ocasião em que foi apresentada a estrutura existente no local, e assim iniciar as tratativas de uma parceria entre os órgãos. A presença efetiva do BPAmb também irá auxiliar a Semmas no trabalho de revitalização, administração e proteção ao bem público.

“Esse foi o segundo encontro das equipes da Semmas e do Batalhão Ambiental para tratar do assunto e ambos estão dispostos a firmar parceria, para entregar à sociedade um parque que possa ser visitado, um local com segurança e que contemple e atenda as demandas das duas instituições. O Sauim-Castanheiras, lamentavelmente, também foi mais uma unidade abandonada pela administração passada, estando totalmente depredado”, lamentou o secretário da Semmas, Antonio Ademir Stroski.

Parque

De acordo com o titular da Semmas, ainda este ano, o Refúgio Sauim-Castanheiras será transformado em parque municipal, seguindo as orientações do prefeito David Almeida.

“Nosso corpo técnico já está trabalhando e elaborando todo o processo necessário, para transformar o local no maior parque ecológico de Manaus. A nossa cidade merece um parque com essa envergadura e parcerias iguais a essa, que estamos iniciando com o Batalhão Ambiental, são de extrema importância para consolidar esse projeto”, concluiu Stroski.

As equipes, tanto da Semmas quanto do Batalhão de Policiamento Ambiental, devem se reunir novamente nas próximas semanas, para consolidar a parceria entre as instituições.