Faar promove práticas esportivas em mais uma Live do ‘Mexa-se em Casa’ nesta quinta-feira (04/03)

A Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar), continua com a programação do “Mexa-Se Em Casa” e nesta quinta-feira (04/03), a partir das 17h, mais uma edição do programa promete expulsar o sedentarismo de quem acompanha o treino ao vivo (live). A ação, que desde o ano passado leva práticas esportivas para dentro dos lares amazonenses, terá o treinador Ricardo Silvestre para essa edição. A transmissão será feita através da página do órgão no Instagram (@faaroficial) e no Facebook (facebook.com/oficialfaar).

Durante a live, Ricardo vai ministrar o treino intervalado de alta intensidade, nome dado aos exercícios que utilizam o peso corporal para a execução, tendo o objetivo de acelerar o metabolismo, promover a queima de gordura e garantir um melhor condicionamento físico sem a utilização de aparelhos.

O professor de Educação Física comentou sobre a importância do programa e afirmou que está muito empolgado para realizar a aula. Ricardo salientou, ainda, que o momento pandêmico tem sido difícil para milhares de pessoas; e o melhor a se fazer é investir tanto no físico como no emocional, pois isso influencia totalmente na saúde e bem-estar.

“Estou muito feliz em poder participar do Mexa-Se Em Casa, pois é disso que precisamos para manter a sanidade física e mental nos dias de hoje. O esporte movimenta a vida e além de ajudar no físico, ajuda ainda mais no emocional. Vivemos em uma época difícil e se exercitar pode garantir a nossa saúde, e é o mínimo que podemos fazer para prolongar os anos de vida”, comentou Silvestre.

O diretor-presidente da Faar, Roberto Augusto Folhadela, explicou como o programa surgiu e aproveitou para convidar a todos a participarem. “O programa nasceu com objetivo de despertar o interesse pela prática esportiva, além de contribuir com mais disposição e saúde àqueles que se mantém em casa, cumprindo o distanciamento social por conta da Covid-19. Temos alcançado um público muito bom, mas vale ressaltar que, quem não conseguir assistir na hora, as aulas ficam gravadas nas nossas redes e todos poderão fazer a qualquer hora. Portanto, aproveitem e pratiquem esporte”, finalizou.