Secretaria de Educação lança canal de comunicação direta para sanar dúvidas sobre o ‘Aula em Casa’

A Secretaria de Estado de Educação e Desporto, por meio do Centro de Mídias de Educação do Amazonas (Cemeam), lançou, nesta segunda-feira (1º/03), um canal de comunicação direta, por meio do qual o público poderá sanar dúvidas e enviar críticas e sugestões referentes ao projeto “Aula em Casa”. O formulário on-line pode ser acessado no link https://bit.ly/suporte_aulaemcasa_2021.

O canal está aberto para membros da equipe escolar (professores, pedagogos e gestores), pais/responsáveis e alunos da rede pública estadual. A ideia é que, com o formulário, o público obtenha respostas de forma ainda mais rápida. Para isso, o Cemeam disponibilizou uma equipe de suporte que cuidará diretamente dessas demandas.

Ao acessar o link, o solicitante deverá preencher algumas informações, como e-mail, nome da escola e telefone (com o DDD), para, então, enviar sua dúvida ou crítica. Após o envio, a solicitação será respondida, via e-mail, em um prazo de 24 a 48 horas.

“Depois de recebermos a demanda, enviamos um relatório de atendimento com a devolutiva do que foi solicitado, dentro desse prazo”, reforçou a gerente de Mídias e Conteúdos Digitais do Cemeam, professora Sabrina Araújo.