Sarah avalia possível retorno de Projota do Paredão: ‘Vai voltar com o rei na barriga’

O papo sobre jogo continua no Quarto do Líder entre Sarah e João Luiz. Eles falam sobre um participante, sem citar nomes. A consultora de marketing digital afirma que o brother em questão será o seu voto na próxima semana, caso retorne do Paredão. “Mas eu não acho que ele volta, não. Acho que ele vai sair. Estou muito na dúvida entre a Lumena e ele”, sugere Sarah. João Luiz concorda que a disputa da berlinda está entre os dois.

Sarah comenta sobre Lumena com o brother: “Acho errado o jeito dela falar, mas ela não está errada nas coisas que ela fala”. João Luiz responde que gosta muito da psicóloga. “A gente não se dava muito bem, mas na última semana a gente se aproximou. Estava até com peso na consciência em votar nela”, admite a brasiliense para o Líder da semana.

O Paredão da semana é formado por Arthur, Lumena e Projota. João Luiz comenta que o instrutor de crossfit e o cantor são amigos e que suas torcidas fora da casa devem se unir. “Se ele voltar, ele volta com sangue nos olhos. Não só comigo, mas com a casa inteira”, analisa o professor sobre brother no Paredão. “O Projota vai voltar com o rei na barriga”, encerra Sarah.