Prefeitura inicia nova etapa de entrega do ‘kit merenda escolar’

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), iniciou mais uma etapa de distribuição do “kit merenda escolar”, aos alunos e seus responsáveis, nesta segunda-feira, 1°/3. A previsão é que 8.057 alunos da zona ribeirinha rodoviária e 5.312 crianças das creches municipais, na zona urbana, sejam contemplados até a próxima semana. Seguindo a orientação do prefeito David Almeida, desde o início de fevereiro, a Semed atendeu 1.807 alunos da zona ribeirinha do rio Negro e 853 do rio Amazonas.

Devido a pandemia da Covid-19, os alunos que estão participando do projeto “Aula em Casa” estão sendo beneficiados com o recebimento dos kits. A ação tem como base a lei federal n° 13.987/2020, junto com a resolução n° 02/2020, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), que autoriza as secretarias de educação a entregar os kits de merenda escolar em substituição à alimentação servida nas unidades de ensino.

Os kits são compostos por itens como: achocolatado, biscoitos doce e salgado, macarrão, arroz, açúcar, feijão, polpa de frutas, frango, carne ou peixe e tempero.

Para o diretor da subsecretaria de Infraestrutura e Logística (Infralog) da Semed, Mário Jorge Oliveira de Paula Filho, o trabalho realizado na entrega é muito importante e programado com muito planejamento, para atender da melhor forma possível os alunos da rede municipal.

“Na atual conjuntura de pandemia e da situação dos alunos da rede municipal de Manaus, é de fundamental importância essa entrega dos kits, pois muitos alunos têm como única refeição que fazem durante o dia, justamente a merenda escolar, que eles recebem nas escolas. Com as aulas remotas, eles ficam sem essa alimentação, por isso, a entrega dos kits é superimportante, garantindo a segurança alimentar dos alunos da rede”, explicou.

De acordo com o diretor de logística da Semed, o cronograma da entrega dos kits merenda escolar na zona urbana está em fase de elaboração, mas deve atender os alunos dos Centros Municipais de Educação Infantil (Cmeis) e das Escolas Municipais de Ensino Fundamental (Emefs).