Prefeitura de Manaus inicia nova etapa da campanha de vacinação contra a Covid-19

A Prefeitura de Manaus deu início nesta segunda-feira, 1º/3, a mais uma etapa da Campanha de Vacinação contra a Covid-19. Pela manhã, o prefeito David Almeida acompanhou a vacinação de idosos de 69 anos, grupo que abriu essa nova fase, no Centro de Convivência da Família Padre Pedro Vignola, no bairro Cidade Nova, zona Norte. Durante toda a semana, de segunda a sexta-feira, vão receber a primeira dose da vacina, idosos de 65 a 69 anos, observando o critério idade/dia. No sábado, poderão ser vacinadas as pessoas dessa faixa etária que não puderam comparecer nos dias estabelecidos para as suas idades.

“O Estado do Amazonas figura em primeiro lugar no ranking nacional de vacinação graças ao desempenho de Manaus nesta campanha de imunização. E isso está sendo possível com o envio das vacinas, pelo governo federal, e por todo empenho das equipes da Secretaria Municipal de Saúde, que não têm medido esforços para imunizar a nossa população”, disse o prefeito David Almeida.

Na ocasião, ele destacou que Manaus já fez a adesão à criação de um consórcio, pela Frente Nacional dos Prefeitos, que irá possibilitar a aquisição direta de vacinas tão logo haja a oferta dos imunizantes por prefeituras de cidades brasileiras que tenham mais de 80 mil habitantes.

“Esse é um primeiro momento. Posteriormente, a frente vai elaborar uma minuta de projeto de lei que deverá ser aprovado pelas Câmaras Municipais, assegurando a autorização legislativa para a aquisição das vacinas, quando houver a disponibilidade”, explicou David.

Cronograma

De acordo com o planejamento da Semsa, a meta é aplicar, durante esta semana, a primeira dose da vacina em 100% do grupo de 65 a 69 anos, o que representa 47.564 pessoas. Para o grupo de 60 a 64 anos, o Ministério da Saúde enviou um quantitativo de vacinas para apenas 10,2% do público-alvo, o correspondente a 6.905 pessoas. A definição de quem será vacinado neste primeiro momento levará em conta critérios de prioridade a serem estabelecidos pela Comissão Intergestores Bipartite (CIB), que reúne representantes do Estado e dos municípios.

A secretária municipal de Saúde interina, Aline Rosa Martins, destacou a necessidade de tratamento diferenciado para os dois grupos, considerando a quantidade de doses enviadas pelo Ministério da Saúde.

“Esta semana estamos vacinando o grupo de 65 a 69 anos, em ordem decrescente. Para agilizar o atendimento, a Semsa criou um sistema de cadastramento para agendamento nos vários pontos de vacinação que a secretaria disponibiliza em todas as zonas da cidade. Para os idosos de 60 a 64 anos, oportunamente divulgaremos como funcionará”, informou a secretária.

Aline Martins lembrou ainda que o cadastramento no sistema Imuniza Manaus (https://imuniza.manaus.am.gov.br) continua aberto para novos registros e para a consulta do dia e local de atendimento. A secretária também reforçou as recomendações para quem ainda vai tomar a vacina.

“Quem estiver com sintomas de gripe ou com qualquer outro processo de adoecimento deverá aguardar, porque só depois de totalmente recuperado é que poderá receber a vacina. E quem estiver com suspeita ou confirmação de Covid-19, só deverá ser vacinado 30 dias depois do início dos sintomas”, alertou Aline.

Confira o cronograma de vacinação para idosos de 65 a 69 anos de idade

Segunda, 1º/3 – Pessoas com 69 anos

Terça, 2/3 – Pessoas com 68 anos

Quarta, 3/3 – Pessoas com 67 anos

Quinta, 4/3 – Pessoas com 66 anos

Sexta, 5/3 – Pessoas com 65 anos

Sábado, 6/3 – Pessoas de 65 a 69 que não puderam se vacinar durante a semana

Endereços dos postos de vacinação

Zonas Sul e Centro-Sul

Centro Cultural dos Povos da Amazônia

Avenida Silves, 2.222- bairro Crespo

Estacionamento da Universidade Paulista (Unip)

Avenida Mário Ypiranga Monteiro, 3.490 – bairro Parque 10 de Novembro

Zona Leste

Clube do Trabalhador do Sesi

Avenida Cosme Ferreira, 7.399 – bairro São José I

Zona Oeste

Balneário do Sesc

Avenida Constantinopla, 288 – bairro Alvorada

Zona Norte

Complexo de Treinamento de Direção Veicular do Detran – AM

Avenida Arquiteto José Henriques Rodrigues, 962 – bairro Colônia Terra Nova

Centro Estadual de Convivência da Família Padre Pedro Vignola

Rua Gandu, 119 – bairro Cidade Nova