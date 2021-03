Prefeito acompanha início de nova fase de vacinação e garante luta por mais doses para Manaus

O prefeito de Manaus, David Almeida, acompanhou na manhã desta segunda-feira, 1°/3, o início da vacinação contra a Covid-19 da nova fase dos idosos desta semana, entre 69 e 65 anos, no Centro Estadual de Convivência da Família Padre Pedro Vignola, na Cidade Nova, zona Norte. Durante a visita, o chefe do Executivo municipal garantiu que lutará por mais doses de vacina para a capital.

“Durante esta semana nós iremos imunizar todos os idosos acima dos 65 anos. Manaus é a cidade que mais está vacinando e pretendemos avançar, conforme novas doses forem chegando à capital”, garantiu o prefeito, acrescentando que está otimista quanto ao recebimento das vacinas pelo Ministério da Saúde. “Ontem conversei com o Ministério para, em breve, recebermos mais vacinas. Estamos trabalhando com otimismo de que teremos mais doses”, ressaltou

‌As novas doses de CoronaVac e de AstraZeneca recebidas pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) são destinadas à cobertura de 100% da faixa etária de 65 a 69 anos (47,5 mil pessoas) e de 10,2% da faixa de 60 a 64 anos (6,9 mil pessoas). Seis postos funcionam das 9h às 16h para atender este público, além de três postos que atendem os profissionais da saúde, que estão recebendo a segunda dose da vacina.

Reunião

Na tarde desta segunda-feira, o prefeito David Almeida participou de uma reunião virtual com os mais de cem membros da Frente Nacional dos Prefeitos (FNP), para assinar o termo de compromisso que garante a participação do município no consórcio para a compra dos imunizantes.

“Hoje nós temos mais uma reunião da Frente Nacional dos Prefeitos, e nós vamos fazer a adesão ao consórcio dos prefeitos. A minuta do projeto fica pronta em dez dias e será enviada para a Câmara. É um projeto em nível nacional, e aí sim nós faremos as negociações necessárias para adquirir as vacinas que estiverem disponíveis para os municípios e Estados”, destacou o prefeito.

A primeira assembleia com os prefeitos associados no consórcio acontecerá entre os dias 5 e 10 de abril. Além de vacinas, o consórcio também vai ser desenvolvido para realizar a compra de equipamentos, medicamentos e insumos.

Segundo o prefeito, a expectativa é de que toda a capital amazonense seja vacinada, acima dos 18 anos, e essa é a luta para adquirir a quantidade de doses necessárias assim que possível, em todos os aspectos legais de transparência e dependendo da produção das doses pelas empresas responsáveis.

Vacinação

A vacinação ocorre de segunda a sábado, com um dia para cada idade, começando com os de 69 anos nesta segunda-feira,1º/3; 68 anos na terça-feira, 2/3; 67 na quarta-feira, 3/3; 66 na quinta-feira, 4/3; e os de 65 na sexta-feira, 5/3.

Sábado, 6/3, será para o atendimento dos que não puderam ir aos postos nos dias anteriores e na semana seguinte será aberto o atendimento do grupo dos que têm entre 60 e 64 anos.

Para saber a hora e o local onde será vacinado, os usuários de 60 a 69 anos devem consultar o Imuniza Manaus ( https://imuniza.manaus.am.gov.br/). Os que não conseguirem acesso ao sistema, devem procurar o posto de vacinação mais próximo do seu local de moradia.

Os postos de vacinação disponíveis atualmente para esse atendimento são:

Zona Norte

– Complexo de Treinamento de Direção Veicular do Detran – AM

Avenida Arquiteto José Henrique, 962, Colônia Terra Nova

– Centro Estadual de Convivência da Família Padre Pedro Vignola

Rua Gandu, 119, Cidade Nova

Zona Sul e Centro-Sul

– Centro Cultural dos Povos da Amazônia

Avenida Silves, 2.222, Crespo

– Estacionamento da Universidade Paulista (Unip)

Avenida Mário Ypiranga Monteiro, 3.490, Parque 10

Zona Leste

– Clube do Trabalhador do Sesi

Avenida Cosme Ferreira, 7.399, São José I

Zona Oeste

– Balneário do Sesc

Avenida Constantinopla, 288, Alvorada