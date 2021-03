Para celebrar seis anos de criação, Sejusc lança campanha Março Dourado nas redes sociais

Em comemoração ao aniversário de seis anos da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), a pasta lança a campanha Março Dourado, nesta segunda-feira (1°/03). O objetivo é o de divulgar nas redes sociais do órgão, durante todo o mês, curiosidades e informações sobre os anos de atuação da pasta, que tem por finalidade articular, coordenar e executar a Política Estadual e Nacional de Direitos Humanos.

Criada em 9 de março de 2015, a Sejusc é formada pelas secretarias Executiva, Direitos Humanos, Direitos da Pessoa Idosa, Direitos da Criança e Adolescente, da Pessoa com Deficiência, Políticas para Mulheres e Cidadania.

Vinculados à estrutura da Sejusc, o Instituto de Defesa do Consumidor (Procon-AM) e a Fundação Estadual do Índio (FEI) são autarquias que desenvolvem, respectivamente, trabalhos voltados aos Direitos do Consumidor e à política de Etnodesenvolvimento Indígena do Estado.

Segundo a secretária Mirtes Salles, titular da Sejusc, será um mês para a população conhecer ainda mais os trabalhos desenvolvidos pela pasta. “A Sejusc tem um alcance social gigantesco. O Governo do Estado tem olhado para a pasta, tem oferecido estrutura, tem dado a importância que a secretaria merece e, graças a Deus, a Sejusc tem conseguido cumprir a sua função diante da sociedade que é de proteger os cidadãos”, disse a gestora.

Públicos – O órgão realiza ações voltadas a públicos em vulnerabilidade social, como crianças e adolescentes, mulheres, idosos, população em situação de rua, além de tratar sobre questões de diversidade e gênero; de migração e refúgio; de políticas sobre álcool e outras drogas; de promoção da igualdade racial; de cidadania; de combate ao trabalho escravo; de tráfico de pessoas; de diversidade religiosa; e de direitos das pessoas com deficiência (PcDs).

Postagens – As curiosidades e informações sobre a Sejusc serão postadas nas principais redes sociais (@redesejusc) do órgão (Instagram, Facebook, YouTube, TikTok e Twitter), além de serem veiculadas no programa TV Sejusc Digital, postado nas redes às quartas-feiras e sábados, sempre às 20h.