Lumena pergunta para Projota no BBB21: ‘Você ainda gosta de mim?’

Lumena se aproxima de Projota na área externa e questiona: “Oi, você ainda gosta de mim?”. O brother responde que sim e lhe abraça: “Bastante. Já falei que eu te adoro”, ele garante e aponta: “Força para nós, mas eu estou forte. Eu estou suave. Se quiser um pouquinho de energia, eu tenho aqui para distribuir”.

Os dois e Viih Tube falam sobre a idade do confinado cantor e logo eles voltam ao assunto inicial. O emparedado quer saber como a sister baiana está após saber que também está no Paredão: “Você está com medo do julgamento das pessoas?”, ele pergunta. A emparedada diz que sim e ouve do brother: “Você ganhou uma legião de pessoas que concordam com seu posicionamento”.