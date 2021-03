Hospital Delphina Aziz abre mais dez leitos de UTI

O Governo do Amazonas abriu, nesta segunda-feira (01/03), mais 10 leitos de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) no Hospital Delphina Aziz, unidade referência para o tratamento de pacientes com a Covid-19.

De acordo com o secretário de Estado de Saúde do Amazonas, Marcellus Campêlo, com o Plano de Contingência para o enfrentamento da Covid-19, desde o início da pandemia, o hospital aumentou sua capacidade de atendimento em mais de 244%, passando a contar, a partir de hoje, com 170 leitos de UTI exclusivos para Covid-19, além de 291 leitos clínicos.

“Só aqui no Hospital Delphina Aziz, saltamos de 50 leitos de UTI, antes da pandemia, para os 170 atuais. Com a abertura desses novos leitos de UTI, o hospital passa a contabilizar 461 leitos, nesse momento, exclusivos para atendimentos a pacientes com covid-19”, ressalta o secretário. No início de 2020, o hospital contava com 134 leitos totais.

De acordo com o diretor executivo do hospital, José Luiz Gasparini, esse número é bastante expressivo e irá ajudar no atendimento da população amazonense. “Estamos com a estrutura assistencial funcionando em sua totalidade, são 170 leitos de UTI e 291 leitos clínicos, com equipe multiprofissional 24h, e os novos leitos já estão ajudando a reduzir a espera de quem está aguardando UTI”, disse.

O Hospital Delphina Aziz está sob gestão assistencial do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humanos (INDSH), desde abril de 2019. Hoje, o hospital está entre os três maiores no Brasil, em número de leitos de UTI para tratamento da covid-19.

O INDSH tem implantado, desde o início da pandemia, todos os protocolos assistenciais específicos para o enfrentamento da doença.