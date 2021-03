Fundação Cecon recebe novos médicos residentes

Nesta segunda-feira (1º/03), sete novos médicos iniciaram as atividades no Programa de Residência Médica da Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas (FCecon), unidade vinculada à Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM). Os profissionais irão atuar nas áreas de Anestesiologia, Radiologia e Diagnóstico por Imagem, Cirurgia Oncológica e Mastologia.

O Programa de Residência Médica é um convênio entre as Comissões Estadual (Cermam) e da FCecon (Coreme), conforme estabelecido pelos Ministérios da Educação (MEC) e da Saúde (MS) para formação e capacitação de profissionais médicos.

Para a diretora de Ensino e Pesquisa (DEP) da FCecon, farmacêutica-bioquímica Kátia Torres, o Programa de Residência Médica fortalece o processo de formação para atendimento a pacientes oncológicos do Estado.

“É um prazer compor um novo time, num processo de aprendizado e serviço. Tanto ganha a sociedade, por ter uma assistência especializada, quanto ganha o próprio residente no processo de crescimento da sua construção profissional. O Cecon fica muito orgulhoso de ter aqui o fortalecimento do processo de formação para atendimento a pacientes oncológicos”, afirma Kátia Torres.

Novos residentes – Iniciam o Programa de Residência na FCecon os médicos Renata Larissa Fernandes (Anestesiologia), Donn Thell Frewyd Júnior (Anestesiologia), Abrahim Felipe de Oliveira (Radiologia e Diagnóstico por Imagem), Thaís Rafael Sanches (Radiologia e Diagnóstico por Imagem), Enny Luana Vasconcelos (Cirurgia Oncológica), Edgard Laulate (Cirurgia Oncológica) e Isabelle Costa (Mastologia).

O médico residente Donn Thell Frewyd Júnior inicia a Residência em Anestesiologia e tem grande expectativa sobre o aprendizado que terá pelos próximos anos. “As expectativas são as melhores possíveis. A Fundação Cecon, com a sua abrangência de complexidade de cirurgias, abriu um leque muito grande para o aprendizado em Anestesia”, disse.

Formação – A FCecon já formou mais de 40 médicos residentes nas especialidades de Cirurgia Oncológica, Cabeça e Pescoço, Mastologia, Cancerologia Clínica, Anestesiologia e Radiologia e Diagnóstico por Imagem.

Atualmente, a Fundação possui 19 médicos residentes.