Gilberto critica sister no BBB21: ‘Age por conveniência’

No Quarto Cordel do BBB21, Gilberto e Sarah conversam sobre uma sister. O doutorando em Economia conta uma conversa que teve com Fiuk: “Ele está indignado e com razão. Ontem a Viih (Tube) deu ‘rajadão’ em cima dela, e ela colocou Fiuk? Por que Carla (Diaz) não colocou ela? Estou começando a achar que ela age por conveniência”. Sarah concorda.

Ele continua e fala sobre opções de voto para o Paredão: “Ela é minha quinta opção”. “A minha também”, diz a consultora de marketing digital. O papo segue, e eles conversam sobre as prioridades de cada um.

A brasiliense conta para o pernambucano: “Rodolffo já está te colocando nas prioridades dele. Hoje eu descobri que João (João Luiz) está nas prioridades do Caio“. Gilberto, então, destaca: “Fiuk está passando Lumena“. Sarah também fala que o ator está na lista dela: “O Fiuk entrou nas minhas prioridades, coisa que não estava antes. Só não sei se é recíproco”.