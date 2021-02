Camilla de Lucas aconselha Thaís no BBB21: ‘Combinar voto não é uma coisa legal’

No Quarto do Líder do BBB21, Camilla de Lucas, João Luiz e Thaís fazem contas para saber quantos votos a cirurgiã-dentista terá no próximo Paredão. No meio da conversa, a goiana pergunta se a influenciadora votaria em Arthur, e a carioca responde: “Acho que sim. Não tenho certeza. Tem que esperar até domingo para a gente ver o que vai acontecer”.

O professor de Geografia diz que acredita que Thaís terá a mesma quantidade de votos do capixaba, ou até menos. Camilla de Lucas, então, aproveita o momento e aconselha a cirurgiã-dentista: “Eu não acho que você vá. Cuidado com isso de caçar voto. Combinar voto não é uma coisa legal”.