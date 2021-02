Vereador Elan Alencar fiscaliza mutirão de tapa-buracos no Riacho Doce

O vereador Elan Alencar acompanhou, na manhã deste sábado (27), o início de mais uma fase do mutirão de tapa-buracos nas ruas do Riacho Doce, na zona Norte, realizado pela Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf). Ao seu lado estava o vice-prefeito e secretário de Infraestrutura, Marcos Rotta.

No local, 37 ruas serão revitalizadas. Do total, 21 revitalizadas são apenas na primeira etapa do bairro e outras 16 na terceira etapa, onde as vias estão praticamente intrafegáveis, as equipes de obras trabalham com previsão de conclusão para o próximo fim de semana.

“Faço questão de estar nas ruas acompanhando o trabalho da prefeitura e garantindo que o melhor serviço seja prestado para a população. Fico muito grato aos prefeitos David Almeida e Marcos Rotta pelo espaço que me é dado, mas principalmente com a preocupação em atender as demandas dos manauaras”, afirmou Elan.

Atualmente, as equipes da Seminf trabalham com aproximadamente 180 servidores no local, 300 toneladas de massa asfáltica por fim de semana, retroescavadeira, rolo compressor e caminhões executando os serviços em todas as ruas do bairro.

A ação iniciada há três semanas é realizada especificamente durante os fins de semana, e já contemplou todas as 47 vias do Riacho Doce 2, que receberam infraestrutura total, como drenagem superficial, tapa-buraco, desobstrução de bueiros entre outros.