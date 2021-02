CNI: 82% das grandes empresas pretendem investir em 2021

Cerca de 82% das grandes empresas pretendem investir durante o ano de 2021. É o que aponta pesquisa da Confederação Nacional da Indústria (CNI). Segundo o levantamento, 35% desses investimentos serão em melhorias do processo produtivo e 33% para aumentar a capacidade de produção, com a compra de novas máquinas e tecnologias.



De acordo com a Confederação, a alta intenção de investimento sinaliza recuperação da atividade industrial após o período mais crítico da pandemia da Covid-19. Entre os negócios que não pretendem investir, 35% afirmaram que não veem necessidade, 33% sequer conseguem investir, mesmo percentual para aqueles que optaram por não fazer os investimentos.