Sejusc recebe 60 kits de higiene do Unicef para atender idosos em vulnerabilidade social

A Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc) recebeu, nessa quinta-feira (25/02), 60 kits de higiene do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), por meio da Organização Aldeias Infantis SOS Brasil. As doações irão beneficiar idosos em vulnerabilidade social que estão cadastrados nos programas da pasta.

A secretária titular da Sejusc, Mirtes Salles, agradeceu pelas doações e reforçou que os kits vão contribuir para a prevenção de novos casos da doença.

“É mais uma doação que o Unicef faz neste momento de pandemia, em que nós precisamos manter a higiene, por isso esses kits são fundamentais para manter a proteção dessas pessoas. Além do alimento, entendemos que essas doações são muito importantes. Essa já é a terceira doação que nós recebemos deles e ficamos bastante agradecidos com esse apoio”, afirmou.

Ela reforçou ainda que as empresas interessadas em fazer doações de alimentos e kits de higiene, para os públicos em vulnerabilidade social atendidos pela Sejusc, podem entrar em contato por meio do número (92) 98500-6270.

De acordo com a secretária executiva adjunta dos Direitos da Pessoa Idosa, Franciane Alves, as doações serão destinadas a idosos cadastrados no projeto “Idoso Ativo”, que beneficia tanto o público da capital quanto do interior do Amazonas.

“Ao todo, o projeto atende atualmente 53 grupos, totalizando 6 mil idosos. O Unicef vem realizando essas doações para esse público considerado vulnerável que está em isolamento social. Com essa doação, buscaremos atender mais 37 grupos com a montagem dos kits”, disse.

Os produtores serão repassados aos coordenadores dos grupos de idosos para que eles façam a distribuição entre os cadastrados.