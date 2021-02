Raylan Barroso e Wilson Lima visitam áreas alagadas pela enchente em Eirunepé-AM

O governador do Amazonas, Wilson Lima, chegou em Eirunepé, na manhã desta sexta-feira (26), junto com deputados, secretários e assessores. O prefeito Raylan Barroso recepcionou a comitiva do Governador e fez questão de levá-lo nós pontos mais críticos, além de visitar o hospital e rádio local.

O Prefeito Raylan Barroso falou sobre a visita do governador. “Hoje pela manhã, recebemos a visita em nosso município do governador Wilson Lima e sua comitiva formada por deputados, secretários de Estado e assessores. Fizemos visitas em alguns bairros da cidade, para o governador ter dimensão do tamanho do problema que estamos enfrentando, já são mais de 1.700 residências atingidas pela cheia o que representa mais de 10 mil pessoas afetadas, precisamos urgentemente de ajuda, para ajudarmos as pessoas que estão sendo prejudicadas pela grande enchente. A nossa maior preocupação neste momento é a subida repentina dos rios tanto Juruá quanto Tarauacá onde foi registrado um aumento de 28 cm somente nos últimos quatros dias. Aproveitamos e visitamos o hospital regional e a usina geradora de oxigênio que já está instalada”, finalizou Raylan Barroso.