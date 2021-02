Prefeitura de Manaus inicia ciclo de palestras, consultorias e workshops on-line sobre mercado de trabalho e empreendedorismo

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), inicia no mês de março um ciclo de palestras, consultorias, workshops e minicursos gratuitos, que serão transmitidos por meio de lives, pela plataforma Zoom. Os eventos on-line integram o projeto “Conexão de aprendizagem: visando oportunidades”, cujo objetivo é abordar temas atuais, relacionados a assuntos que estão em pauta, nas respectivas áreas de conhecimento no mercado de trabalho e empreendedorismo.

Os eventos são direcionados a jovens a partir dos 16 anos em busca do primeiro emprego, universitários, candidatos cadastrados no Sine Manaus, profissionais em busca de qualificação e empreendedores em busca de capacitação. A iniciativa vai possibilitar a criação de network dos profissionais atuantes no mercado de trabalho com os profissionais em busca de recolocação.

A primeira palestra, com 80 vagas, está programada para acontecer na próxima segunda-feira, 1º/3, com o tema “Networking empreendedor: como unir forças para crescer”, que será ministrada pela representante do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), Munique Holanda.

Os interessados devem acessar o link disponível em www.semtepi.manaus.am.gov.br e realizar a matrícula no Google Clasroom – Sala de Aula, a partir desta sexta-feira, 26/2, às 19h.

É de inteira responsabilidade do candidato ter um celular, notebook ou tablete com sinal de internet, para acessar a programação. Ao final da palestra, será liberado um link para a solicitação do certificado.