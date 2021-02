Governo do Amazonas já distribuiu novas doses de vacinas contra a Covid-19 para 21 municípios, incluindo a capital

Desde a chegada das 120 mil vacinas AztraZeneca/Oxford e CoronaVac enviadas pelo Ministério da Saúde, o Governo do Estado já distribuiu, até esta sexta-feira (26/02), imunizantes para 21 municípios do Amazonas, incluindo a capital. Ao todo, 84.890 doses foram repassadas para representantes e prefeituras de cada cidade. Seguindo o cronograma, a Fundação de Vigilância em Saúde (FVS) liberou hoje um lote com mais de 64 mil doses para vacinação de idosos em Manaus.

As unidades estão armazenadas na FVS, que mantém o mesmo fluxo de distribuição das outras remessas, por meio de agendamento. As doses da AstraZeneca e CoronaVac chegaram na capital durante a semana e serão destinadas para o grupo prioritário entre 60 e 69 anos de idade.

A enfermeira do Departamento de Vigilância Epidemiológica da FVS, Ângela Desirée, explicou que a distribuição continuará nos próximos dias para a vacinação da faixa etária específica.

“O município faz o agendamento com 24 horas de antecedência, mas antes verifica qual vai ser a logística para levar as vacinas em segurança; e também se ele vai utilizar guarda particular para o deslocamento ou solicitar guarda do Estado, através da Polícia Militar. Se aparecer um voo de última hora nós atenderemos. Se for uma equipe do Governo, da Aeronáutica, encaminhamos a vacina também. Aqueles municípios de difícil acesso priorizamos agendamento no mesmo dia, se for o caso”, explicou Ângela.

Capital – Com a maior parte das doses destinadas ao Amazonas, Manaus retirou hoje um lote de 64.440 vacinas, sendo 49.940 do tipo AstraZeneca, importadas da Índia, e 14.500 CoronaVac, do Instituto Butantan. A vacinação começa na segunda-feira (29/02) para idosos com 69 anos. Posteriormente, serão contempladas pessoas com idades inferiores até 60 anos.

“Cada dia será para uma faixa etária de idade, começando por 69, 68, 67 e assim sucessivamente. Quem está cadastrado no Imuniza, se acessar, já vai ter o seu agendamento, caso você não tenha conseguido o seu cadastro não tem problema nenhum, você pode procurar um dos pontos, desde que esteja na faixa-etária adequada você receberá a vacina”, explicou a diretora do Departamento de Vigilância Ambiental e Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), Marinélia Ferreira.

Segundo a Semsa, as novas doses permitirão a imunização de 100% das pessoas de 65 a 69 anos na capital e 10,2% de idosos de 60 a 64 anos.

Interior – Somente nesta sexta-feira, 17 municípios retiraram as doses da vacina na FVS. Outros três: Boca do Acre, Guajará e Eirunepé, tiveram os lotes enviados por meio da comitiva do Governo do Estado, a qual levou ajuda humanitária para cidades afetadas pela cheia.

O coordenador de imunização de Presidente Figueiredo, Bruno Corrêa, retirou durante a tarde de hoje 1.100 vacinas para a cidade. Ele avalia que as novas doses imunizarão 100% do público de 69 anos.

“É muito emocionante poder receber essa possibilidade, estar recebendo essas vacinas para imunizar a nossa população de idosos, que tem sido tão afetada com esse vírus. E isso está sendo uma enorme emoção para todo mundo de Presidente Figueiredo, essa nova fase da campanha de vacinação”, avaliou.

A representante de Novo Aripuanã, Ana Lúcia Cardoso, agradeceu a retirada de 650 vacinas. “Representa uma grande esperança. Está todo mundo esperando essa vacina. Em primeiro lugar, vamos esperar em Deus, mas está todo mundo esperançoso por essa vacina. Ainda são poucas, mas com certeza já consegue amenizar a situação do município”.

O município de Autazes teve 1.070 vacinas repassadas. O representante da cidade, José Tupinambá, considerou o momento histórico para a população e destacou a importância de manter as medidas de prevenção. “Tudo está acontecendo com familiares próximos, amigos, colegas que já partiram por conta da pandemia. Isso é um marco na nossa vida, uma esperança a mais. A vacina veio para salvar vidas, mas não é só ela. Temos que ter consciência”.