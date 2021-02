Deputada Mayara destina emendas para jornada cirúrgica no interior do Amazonas

Quase R$ 500 mil foram destinados em emenda, de autoria da deputada Mayara Pinheiro Reis (PP), para realização da Jornada Cirúrgica no interior do Amazonas. Em pronunciamento, nesta quinta-feira (25), a parlamentar destacou a destinação de mais de R$ 4 milhões em emendas para saúde do Amazonas.

Um dos serviços afetados pela segunda onda do Coronavírus foram as cirurgias eletivas e as consultas ambulatoriais. Pensando nisso, a deputada destinou R$ 498 mil divididos igualmente entre os municípios de Tefé (distante 523 km de Manaus em linha reta), Beruri (173 km), São Gabriel da Cachoeira (852 km), Lábrea (702 km) e Codajás (240 km), para realização dos procedimentos cirúrgicos.

“Entrei em contato com os prefeitos do interior para saber quais eram as maiores dificuldades, e uma dessas era a fila de cirurgias. Por isso, destinei quase R$ 500 mil das minhas emendas impositivas para que fosse feita uma jornada cirúrgica no âmbito dos municípios e que de forma direta nós pudéssemos auxiliar essas famílias que muitas vezes precisam vir à capital. Dessa forma a gente vai resolver em definitivo alguns dos problemas de saúde dessas famílias interiorianas”, declarou.

De acordo com Mayara, será realizada uma triagem prévia e um planejamento cirúrgico adequado para que os pacientes que esperam na fila do Sisreg, devido um procedimento cirúrgico, possam ser atendidos nos seus municípios polo.

Emendas para saúde

Do valor total repassado, cerca de R$ 1,7 milhão foi para ações de enfrentamento à Covid-19 nos municípios de Anori (195 km), Lábrea, Caapiranga (134 km), Anamã (165 km) e Itapiranga (227 km). O recurso será usado para compra de insumos e medicamentos.

“1,7 milhões em insumos e medicamentos para os municípios do interior, isso dá mais independência para que os prefeitos possam adquirir os medicamentos emergenciais nesse período de Covid-19 e não fiquem na dependência da Central de Medicamentos do Amazonas (Cema)”, destacou.

A parlamentar também destinou R$ 1 milhão a Tefé para compra de ambulanchas que irão auxiliar no resgate e transporte de pacientes na Região do Triângulo de Jutaí, Solimões e Juruá composto pelos municípios de Alvarães (531 km), Fonte Boa (678 km), Japurá (744 km), Juruá (674 km), Jutaí (751 km), Maraã (634 km) e Uarini (565 km), além de Tefé. Ao todo, mais de 60 mil amazonenses devem ser beneficiados.

Em Itacoatiara (176 km), o Hospital José Mendes deve ser reformado com a emenda de R$ 693.172,00, de autoria da parlamentar, com intuito de melhorar o atendimento para quem busca assistência médica na unidade. Além disso, também foi destinado quase R$ 100 mil à Polícia Militar do Amazonas para compra de Equipamento de Proteção Individual (EPIs), e R$ 250 mil para compra de cestas básicas que serão doadas às famílias de baixa renda.