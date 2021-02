Brasil deve receber insumos para 12 milhões de doses de vacina contra Covid-19

A Prefeitura de Manaus recebeu, até as 12h desta sexta-feira, 26/2, 40 profissionais cubanos do Programa Mais Médicos, do governo federal, que irão atuar, a partir da próxima segunda-feira, 1º/3, na Atenção Básica em Saúde e nas unidades preferenciais para atendimento a casos suspeitos de Covid-19.