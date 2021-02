Prefeitura faz novo ciclo de vistorias em unidades da rede de ensino

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), realizou, nesta semana, mais um ciclo de visitas técnicas nas unidades e espaços administrados pela pasta. Sob a orientação do prefeito David Almeida, o objetivo é conhecer a realidade e as dificuldades das unidades visitadas e, a partir daí, criar meios para suprir tais necessidades para oferecer melhores condições de ensino e trabalho aos profissionais e alunos da rede.

A ação desta semana foi coordenada pelo subsecretário de Gestão Educacional (SSGE-Semed), Carlos Guedelha, com apoio de técnicos do órgão. Além de conhecer os espaços físicos, o subsecretário conversou com as equipes de trabalho das unidades de ensino para dar início ao planejamento de ações a serem executadas, buscando a excelência na educação.

Os técnicos da Semed visitaram os Centros de Arte Educação Aníbal Beça e Nelson Neto, ambos localizados no bairro São José Operário, zona Leste, e os sete Centros Municipais de Atendimento Sócio-Psicopedagógicos (Cemasp), situados em diferentes zonas de Manaus.

“As visitas foram bastante produtivas, pelo conhecimento da realidade in loco por parte da equipe. Na Subsecretaria de Gestão Educacional, não ficaremos restritos ao gabinete. Estaremos sempre onde estão os protagonistas do fazer pedagógico, que são os professores e alunos”, destacou o subsecretário Carlos Guedelha.

Estrutura

Durante a visita, a equipe técnica da Semed constatou a necessidade de melhorias em unidades da rede de ensino e, a partir de agora, a pasta, com apoio da Subsecretaria de Gestão Educacional, vai tomar as providências para mudar esse cenário encontrado.

“Foi possível constatar em campo que existem necessidades urgentes quanto à melhoria das estruturas de alguns prédios, mesmo assim temos equipes que trabalham com competência e dedicação. A SSGE enviará todos os esforços para que os servidores tenham condições adequadas de trabalho”, frisou Guedelha.

As visitas serão estendidas durante todo ano, e a segunda fase do cronograma começará na próxima semana. Nessa etapa, serão visitadas escolas da Divisão Distrital da Zona Rural (DDZ Rural) da Semed, localizadas nas margens dos rios Negro e Amazonas, em Manaus.