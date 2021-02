Prefeitura de Manaus realiza fiscalização para combater irregularidades no trânsito

Na manhã desta quinta-feira, 25/2, agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), da Prefeitura de Manaus, intensificaram as operações de fiscalizações nas ruas e avenidas do conjunto Manoa e no bairro São José, zonas Norte e Leste, respectivamente. A medida foi determinada pelo prefeito David Almeida, para coibir irregularidades cometidas por condutores e reforçar as ações de trânsito nas vias da cidade.

Os veículos que foram fiscalizados estavam estacionados em locais proibidos pela sinalização de trânsito, nas calçadas e em frente a ponto de ônibus, causando retenção no fluxo. Os condutores foram orientados pelos agentes a corrigir as irregularidades.

“Estamos reforçando essas fiscalizações por determinação do prefeito de Manaus, David Almeida, para combater as irregularidades de trânsito. Estamos trabalhando para fazer um trânsito melhor e mais seguro”, disse o vice-presidente de trânsito do IMMU, Edson Lêda.

Os agentes de trânsito percorrem diariamente as vias da cidade para coibir esse tipo de infração e garantir mais segurança viária. A população também pode colaborar para combater esse tipo de infração, denunciando para o Disque Trânsito – 0800 092 1188.