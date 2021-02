Prefeito Raylan Barroso visita município de Envira

O prefeito Raylan Barroso está no município de Envira junto com os vereadores de Eirunepé, vereficando em loco a situação dramática da população. Pois essa água vai chegar com força em Eirunepé, segundo dados da Defesa Cívil. Na comitiva do prefeito Raylan, o chefe da Defesa Cívil de Eirunepé, Rondinele também está dando apoio a equipe de Envira.

O gestor falou sobre essa situação. “Bom dia, estamos visitando à cidade vizinha de Envira junto com 10 vereadores de Eirunepé e fomos recebidos pelo Prefeito Ruan Matos, vice-prefeito Lira Castro, presidente da câmara Tonty, vereadores daqui, Ismael Dutra – Sec. De Defesa Cívil e população em geral. A situação é dramática e em Eirunepé não é diferente, pois já temos centenas de casas debaixo d’água. Os prejuízos já são grandes, além da dengue, malária, COVID-19 e ataques de arraias, agora a enchente, estamos empenhados em agilizar a situação de emergência junto ao Governo Federal e Estadual, já estamos na linha também com senadores e deputados. O objetivo é unirmos forças para que juntos possamos auxiliar o mais rápido possível à população de Envira e Eirunepé. Nesses dois dias a água subiu 14cm e vem mais água pela frente segundo dados da defesa civil, daí a nossa preocupação. Mas com dedicação, trabalho e fé em Deus vamos passar por mais essa”, finalizou o prefeito Raylan Barroso.