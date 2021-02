Ouvidoria Municipal do SUS é importante canal para orientação ao usuário

Criada para aprimorar a gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) em Manaus, a Ouvidoria Municipal do SUS tem sido um importante canal de comunicação da Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), neste contexto de pandemia da Covid-19. Do início de janeiro até esta quinta-feira, 25/2, foram registradas no Sistema OuvidorSUS, do Ministério da Saúde, 353 manifestações, com destaque para as áreas de vigilância em saúde, que enfoca a prevenção e o controle de riscos, com 91 demandas; vigilância sanitária, direcionada à proteção e promoção da saúde, que recebeu 80 manifestações e para a área gestão, com registro de 78 ocorrências.

O prefeito David Almeida pontuou que o canal é fundamental, tanto para melhorar a gestão quanto para dar respostas rápidas à população. “É importante dar esse apoio à população neste momento, porque as pessoas ainda têm muitas dúvidas e precisam ser orientadas para tomar suas decisões de forma segura”, reforçou

O processo de vacinação contra a Covid-19 em Manaus ocasionou 66 chamados no sistema. A maioria dos usuários tinha dúvidas quanto às datas e locais de vacinação, precisava de esclarecimentos sobre os prazos entre a primeira e a segunda dose ou estava com dificuldade para acessar a plataforma Imuniza Manaus, que permite o cadastramento, informações sobre o fluxo de vacinação e consulta aos locais de vacinação.

.Rapidez

A ouvidora municipal do SUS, Maísa Rocha, explicou que a proposta do serviço é qualificar o atendimento aos usuários. Nesse sentido, a equipe tem se esforçado em dar respostas rápidas às demandas, uma vez que a população demonstra ansiedade por causa da Covid-19.

“Muitas questões são resolvidas imediatamente, mas outras exigem direcionamento das nossas equipes técnicas, mas damos esse retorno em um ou dois dias, no máximo, quando o prazo é de 30 dias, prorrogáveis por mais 30, porque sabemos que na área da Saúde as respostas precisam ser agilizadas”, explicou.

Ao formalizar sua dúvida, reclamação ou pedido de esclarecimento, o usuário fornece e-mail, telefone e endereço. Uma vez inseridos no sistema, um alerta é enviado ao e-mail informando o número do protocolo, link e senha, para acompanhamento. Quando a manifestação é fechada, as respostas são encaminhadas ao e-mail e uma ligação é feita para reforçar o atendimento.

O público pode ter acesso aos serviços da Ouvidoria Municipal do SUS pelo WhatsApp 98842-6803, pelo telefone 0800-092-1603 e pelo e-mail ouvidoria.sus@pmm.am.gov.br. A solicitação pode ser feita também pelo site da Semsa (semsa.manaus.am.gov.br) clicando no link Ouvidoria Municipal do SUS localizado no canto inferior direito do portal, que vai direcionar o usuário para a aba Fale Conosco, onde um formulário deve ser preenchido para registrar a ocorrência.

O atendimento ao usuário pode ser feito ainda de forma presencial, de segunda a sexta, das 8h às 12h e das 14h às 17h, na avenida Mário Ypiranga Monteiro, nº 1.695, bairro Adrianópolis, zona Centro-Sul de Manaus.