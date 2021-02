UEA realiza abertura da pós-graduação em Saúde Coletiva

Com a proposta de ser o fio condutor para aprofundar o conhecimento técnico e acadêmico na saúde coletiva no contexto amazônico, aliado ao desenvolvimento de competências e habilidades, a Universidade do Estado do Amazonas (UEA), em parceria com os grupos de pesquisa do Instituto de Medicina Social da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (IMS-UERJ), realizou na manhã desta quarta-feira (24/02), em solenidade virtual, a Aula Inaugural do Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva (PPGSC).

O processo de cooperação entre as duas instituições inclui a qualificação de docentes em nível de doutorado capazes de atuar na articulação entre pesquisa e cooperação técnico-científica no campo da Saúde Coletiva, a partir de uma perspectiva crítica e reflexiva, de acordo com as prioridades de pesquisa do Brasil e das demandas e necessidades das políticas públicas, com destaque para o Sistema Único de Saúde (SUS).

Em discurso, o reitor da UEA, Cleinaldo de Almeida Costa, destacou que é necessário pensar no compromisso de responsabilidade social de uma universidade muito jovem.

“A UEA é uma universidade que abre seus 20 anos completados em agosto, com um curso de pós-graduação em Saúde Coletiva, e isso é muito importante para a saúde desse estado. Temos um curso pensado na saúde da população de forma permanente. Quero agradecer pelo esforço das pessoas que construíram essa proposta de forma coletiva e a fizeram acontecer. Sou muito feliz em participar desse momento histórico da criação desse programa. Um programa que entra na ética de planejar a saúde de forma inteligente, de planejar o Sistema Único de Saúde numa região que tem uma geografia muito peculiar e que precisa ser entendida e respeitada”.

A pró-reitora de Pesquisa e Pós-Graduação da UEA, Maria Paula Gomes Mourão, pontuou a importância do curso para a garantia da continuidade da qualificação e formação do quadro profissional do Amazonas. “Hoje temos na UEA a oportunidade de formação completa dentro da área de saúde coletiva. Eu acredito no trabalho, no esforço, na dedicação e na superação de cada um envolvido nesse processo. Penso que a UEA e a UERJ foram visionárias ao entender que a saúde coletiva é uma prioridade na Amazônia”, enfatizou.

Sobre o curso – O PPGSC propõe-se a promover um conjunto de atividades que possibilitem a formação de egressos aptos para atuar como docentes e pesquisadores no campo da Saúde Coletiva, que contribuam com a produção de conhecimento teórico, epidemiológico e na gestão em saúde. O corpo docente é atualmente constituído por 19 docentes, sendo 14 da UEA e cinco da UERJ.

A pós-graduação se estrutura em uma área de concentração, Saúde Coletiva, e três linhas de pesquisa: 1) Distribuição e determinação dos agravos em saúde na região amazônica; 2) Política, Planejamento e Gestão em Saúde; e 3) Diversidade sociocultural das práticas e direitos na saúde na região amazônica: atores, contextos institucionais e relações com os saberes.



O curso de mestrado acadêmico em Saúde Coletiva da UEA foi reconhecido pela Portaria nº 540 do Ministério da Educação, de 15 de junho de 2020, tendo a proposta de curso submetida no primeiro semestre de 2019 sido recomendada na 190ª Reunião do Conselho Técnico-Científico da Educação Superior (CTC-ES) da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes, novembro de 2019).