Secretaria de Cultura e Economia Criativa indica editais e mostras de teatro e dança com inscrições abertas

O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, com o objetivo de dar suporte ao setor da cadeia produtiva da cultura e de fomentar a produção artística, reuniu informações sobre mostras e editais com inscrições abertas. Confira:

CETA – Mostra Virtual de Teatro em Miniatura

Inscrições até 12/03

Estão abertas as inscrições para a primeira edição de “O lado de Dentro: Mostra Virtual de teatro em miniatura”, promovida pelo Coletivo Experimental de Teatralidades (Ceta).

Inspirada nas tradicionais apresentações feitas no Nordeste, por meio do “lambe-lambe” – uma das vertentes do teatro de animação, em que as histórias são apresentadas dentro de um espaço reduzido –, a mostra selecionará 14 espetáculos virtuais voltados para a área de teatro em miniatura, sendo dois de cada estado do Norte do Brasil. Cada proposta selecionada será contemplada com o valor de R$ 1 mil.

As inscrições são gratuitas. Entre os critérios para participação estão a obrigatoriedade de residência nos estados que compõem a região Norte, ter um projeto na linguagem especificada no edital e ser maior de 18 anos. O espetáculo em formato digital poderá ser inédito ou já publicado.

A iniciativa foi contemplada pelo edital Prêmio Feliciano Lana, realizado pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, como parte das ações da Lei Aldir Blanc no Estado.

Saiba mais: https://cetaemcena.com.br/

Festival “Híbrido”

Inscrições até 12/03

O “Híbrido – Festival Brasileiro de Videodança” é um festival totalmente on-line que visa promover a exibição, divulgação e premiação de produções de videodança. O festival contará com duas mostras competitivas: oficial e experimental.

Os vencedores de todas as mostras e categorias ganharão um troféu nominal e um certificado de premiação (que serão enviados via correio), além de ter suas obras divulgadas como vencedoras no site e em todas as redes do festival.

Saiba mais: https://www.hibridofest.com.br/

3ª edição Itaú Unibanco LGBT+ Orgulho

Inscrições até sexta-feira (26/02)

Com o propósito de estimular o poder de transformação da comunidade LGBT+ no Brasil, o edital busca incentivar o desenvolvimento de iniciativas que auxiliem e estimulem a visibilidade, segurança e respeito às pessoas LGBT+. Serão contemplados projetos com foco em empreendedorismo, empregabilidade e geração de renda.

Podem participar projetos de pessoas físicas e jurídicas, grupos ou coletivos voltados à comunidade LGBT+. Serão priorizados, durante o processo de seleção, projetos que sejam conduzidos e liderados por pessoas LGBT+.

Saiba mais: https://editaisitau.prosas.com.br/lgbt2021.html

1º Festival de Teatro A Dona da Casa Produções

Inscrições até 1º/03

O 1º Festival de Teatro A Dona da Casa Produções, que será realizado entre os dias 22 e 27 de março, tem como objetivo reunir diferentes grupos teatrais, visando a estruturação e ampliação do mercado de trabalho para artistas e técnicos em artes cênicas.

Poderão se inscrever companhias de teatro de todo o Brasil, sendo ou não pessoas jurídicas. O festival será realizado de forma totalmente on-line e gratuita, e será exibido nas páginas do Facebook de A Dona da Casa Produções, do Festival e por meio de transmissão na Alternativa Esportes Web Radio.

Serão selecionados 10 espetáculos teatrais pela comissão avaliadora, e os três melhores receberão troféus em endereço informado, bem como premiação em dinheiro: para o 1º colocado, de R$ 1.500; 2º colocado, R$ 1.000; e 3º colocado, R$ 500.

Saiba mais: https://www.adonadacasaproducoes.com/

Klabin Transforma – Banco de Projetos

Inscrições contínuas

O edital fixo “Klabin Transforma” apoia iniciativas alinhadas à Política de Doações e Patrocínios da Klabin, que possui quatro linhas de atuação: desenvolvimento local, educação, cidadania por meio da cultura e esporte, e educação ambiental. Um dos locais de atuação do projeto é a cidade de Manaus.

O processo de avaliação das propostas será realizado regularmente por uma equipe multidisciplinar da companhia. As inscrições não têm prazo de encerramento.

Saiba mais: https://prosas.com.br/editais/4444-klabin-transforma-banco-de-projetos