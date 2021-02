Covid-19: Imprensa Oficial realizou mais de 455 mil serviços gráficos para enfrentamento da pandemia no Amazonas

A pandemia de Covid-19 vem há quase um ano mobilizando a estrutura organizacional do Governo do Amazonas no enfrentamento do novo coronavírus. Órgãos que atuam na linha de frente contra a doença combatem diariamente novos desafios, da Segurança Pública à Saúde, da Assistência Social à Justiça, Cidadania e Direitos Humanos, e a Imprensa Oficial do Estado do Amazonas (IOA) vem apoiando essas ações com a prestação de serviços gráficos.

A IOA esteve presente em ações que vão desde a readequação e ampliação do sistema de saúde, com abertura de novos leitos, até a distribuição de equipamentos e insumos hospitalares, como cilindros de oxigênio, da entrega de máscaras de proteção e álcool em gel à adesivagem de veículos de trânsito livre, da distribuição de materiais informativos sobre Covid-19 à entrega do auxílio emergencial para 100 mil famílias em extrema pobreza.

De 15 de março de 2020 até o último dia 15 de fevereiro, a IOA produziu 455.629 unidades de materiais gráficos para ações de enfrentamento da pandemia, incluindo 155 mil panfletos informativos, 100 mil fichas de cadastro para auxílio emergencial, 50 mil envelopes, 48 mil cartazes sobre prevenção da doença, 45 mil flyers, 43,3 mil adesivos para cilindros de oxigênio e outros equipamentos, 11 mil máscaras de proteção, 3 mil rótulos de álcool em gel, 300 banners, 24 carteiras de identificação e cinco placas de identificação.

Além disso, foram produzidos 427m² quadrados em comunicação visual para as readequações da sede da Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM), da Maternidade Balbina Mestrinho e da Policlínica Gilberto Mestrinho. Foram também impressos 700 exemplares nas duas edições do Compêndio de Normas Coronavírus/Covid-19, livro que reuniu num só lugar todas as leis, decretos e atos oficiais do Amazonas sobre enfrentamento da pandemia.

“A Imprensa Oficial vem cumprindo o seu papel de servir como a gráfica do Estado do Amazonas, ainda mais neste momento de pandemia. Nossa prioridade tem sido atender as demandas gráficas dos órgãos que estão na linha frente da Covid-19 com toda rapidez e qualidade necessárias para o enfrentamento dessa doença, claro que adotando todas as medidas de segurança no ambiente de trabalho. E continuamos à disposição destes órgãos”, ressaltou o diretor-presidente da IOA, João Ribeiro Jr.

Demandas gráficas – Desde os decretos do governador Wilson Lima que deram preferência à IOA na prestação de serviços gráficos para órgãos do Poder Executivo, a autarquia vem expandindo sua atuação no segmento e atendendo demandas gráficas de secretarias, fundações e outras autarquias. Desde 2019, o Parque Gráfico da Imprensa Oficial vem sendo, inclusive, modernizado e readaptado para melhor atender.

Dentre os órgãos atendidos com serviços gráficos estão as secretarias de Estado de Saúde (SES), Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc) e Assistência Social (Seas), além da Defesa Civil e do Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS).

“Desde que assumimos a gestão da Saúde conhecemos o decreto do governador para priorizar os atendimentos gráficos com a Imprensa Oficial. Fizemos contato e começamos a estabelecer uma diretriz para usar a Imprensa Oficial em toda a identidade visual da Saúde. Tivemos diversas experiências nesse sentido e vamos utilizar essa parceria com a Imprensa Oficial onde ela couber e tiver expertise”, ressaltou o secretário de Estado de Saúde, Marcellus Campêlo.

Trajetória – A Imprensa Oficial é uma autarquia do Estado do Amazonas com 128 anos de história, responsável pela publicação do Diário Oficial Eletrônico do Estado do Amazonas (DOE) e pela produção de materiais gráficos em geral. O órgão fica localizado na rua Doutor Machado, 86, Centro. Para a contratação de serviços gráficos, os contatos diretos são o e-mail atendimento@imprensaoficial.am.gov.br e o telefone (92) 2101-7500.