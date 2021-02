Segunda parcela do ISS para autônomos vence nesta sexta-feira

Vence na próxima sexta-feira, 26/2, a segunda parcela do Imposto Sobre Serviços (ISS) para os profissionais autônomos e sociedades uniprofissionais cadastradas na Prefeitura de Manaus.

Caso o contribuinte não tenha recebido a notificação de lançamento contendo as guias de pagamento do ISS Autônomo 2021 no endereço cadastrado, essas poderão ser impressas diretamente no portal de serviços do Manaus Atende (http://manausatende.manaus.am.gov.br). Em caso de dúvidas ou para mais informações, os contribuintes poderão discar 156, de segunda a sexta, de 8h às 14h.

O subsecretário da Receita da Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação (Semef), Armínio Pontes, alertou sobre a incidência de juros e multas, caso o imposto seja pago após a data de vencimento. “Será acrescido uma multa de mora de 0,33% ao dia, mais a multa de 1% sobre o valor de lançamento”, alertou.