Secretaria de Educação reúne com sindicatos e MPT para discutir ano letivo remoto na rede estadual

A Secretaria de Estado de Educação e Desporto reuniu, na tarde desta segunda-feira (22/02), com representantes dos sindicatos dos Trabalhadores em Educação do Estado do Amazonas (Sinteam) e dos Professores e Pedagogos de Manaus (Asprom-Sindical) para uma audiência administrativa, acerca do retorno remoto do ano letivo da rede pública estadual de ensino, na última quinta-feira (18/02).

O encontro foi promovido pelo Ministério Público do Trabalho (MPT) e ocorreu de forma on-line, das 15h às 17h. Na audiência, foram debatidos assuntos como aquisição de instrumentos tecnológicos, para utilização durante o acompanhamento do projeto “Aula em Casa”; canal de informação para novos afastamentos de profissionais enquadrados nos grupos de risco da Covid-19; e capacitação para que os professores aprendam a manusear as ferramentas tecnológicas, utilizadas no regime especial de aulas não presenciais da secretaria.

A secretária executiva adjunta da Capital, professora Arlete Mendonça, afirmou que a pasta está sempre aberta a dialogar com os sindicatos, principalmente em um momento tão atípico como o da pandemia. “Sabemos que é um cenário difícil para todos, por isso, precisamos manter esse diálogo para que possamos minimizar, ao máximo, o impacto da pandemia em nossos alunos”, destacou Arlete Mendonça.

A secretária pontuou, ainda, que todas as considerações levantadas na audiência desta segunda-feira serão avaliadas pela Secretaria de Educação. “Faremos tudo o que estiver ao nosso alcance para que o ano letivo de 2021 ocorra da melhor maneira possível”, concluiu.