Sarah revela para Arthur: ‘Gosto de você, mas não confio como era antes’

Dentro da limusine que decora a Festa da Líder, Sarah e Arthur conversam sobre o jogo no BBB21, e a sister revela: “Eu tinha você no meu top 10. Agora, você não está mais, não. Estou sendo sincera contigo. Você estava como uma das pessoas que eu defenderia e agora, assim, não sei qual que é a dele. Gosto de você, mas eu não confio como era antes. Tenho um pezinho atrás”, afirma.

O instrutor de crossfit comenta que não quer falar sobre determinado assunto no momento, mas que quer ter um papo com alguns brothers no dia seguinte. Ele segue falando sobre desavença com Gilberto. “Para mim é muito difícil reconhecer quando eu erro, mas quando eu reconheço, eu faço questão de dizer assim, ‘eu errei'”, explica.