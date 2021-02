PGM de Manaus e PGM de Porto Alegre firmam parceria

A Prefeitura de Manaus, por meio do Centro de Estudos, Divulgação e Biblioteca (CEDB), da Procuradoria Geral do Município (PGM), iniciou as tratativas para firmar convênio com a PGM de Porto Alegre (RS). A parceria tem como objetivo desenvolver o intercâmbio de conhecimentos e promoção de cursos e projetos, destinados a melhorar a qualificação dos procuradores municipais.

“É louvável o intercâmbio de conhecimentos entre essas duas casas de procuradores. Além de engrandecer o interesse público, ajuda a compartilhar experiências entre os seus membros”, destacou o procurador-geral da PGM de Manaus, Marco Aurélio de Lima Choy.

A reunião, realizada por videoconferência na tarde desta segunda-feira, 22/2, contou com as presenças do procurador-chefe do CEDB, Daniel Octávio Silva Marinho; do coordenador do Centro de Estudos Municipais (Cedim), da PGM de Porto Alegre, Rafael Vicente Ramos; da corregedora-geral da PGM Porto Alegre, Clarissa Cortes Fernandes Bohrer; e da assessora da PGM de Porto Alegre, Melissa Salvamoura.

“Nós queremos que o CEDB seja um elo entre os mais destacados centros de estudos do país, para, desta forma, promover o alinhamento entre as instituições de ensino, além de refletir no aprimoramento das atividades funcionais”, afirmou Daniel Octávio.

Na ocasião, também foram definidas outras parcerias e de que forma se dará a contribuição de cada uma das instituições que estarão envolvidas na formação, aperfeiçoamento e capacitação profissional de procuradores, analistas e residentes jurídicos de ambas as procuradorias.

O acordo também prevê aulas e cursos para PGM de Manaus e troca de experiências de casos concretos e os encaminhamentos adotados em cada um deles. O formato de parceria auxiliará no desenvolvimento dos recursos humanos de ambas as procuradorias, além de ser um marco na administração municipal.