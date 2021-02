Mais de 40 mil idosos já fizeram o cadastro on-line para vacinação

No primeiro dia de cadastramento eletrônico de idosos pelo sistema Imuniza Manaus, a Prefeitura de Manaus registrou 42,5 mil cadastros de pessoas entre 60 e 69 anos, residentes na capital. As faixas etárias de 65 a 69 anos e de 60 a 64 anos são as seguintes na ordem de prioridade do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19 e devem ser incorporadas à campanha municipal, coordenada pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), após o envio de doses específicas para esse grupo, previstas para março, conforme anúncio do Ministério da Saúde.

O cadastro foi aberto nesta segunda-feira, 22/2, e, de acordo com o prefeito David Almeida, faz parte da reprogramação da campanha de vacinação, visando os próximos grupos prioritários. “Estamos fechando a primeira etapa, já muito próximos da meta de vacinar 90% dos idosos de 70 anos ou mais e dos trabalhadores da saúde, e estamos organizando os novos fluxos para executar as etapas seguintes”, informa o prefeito, destacando que o objetivo do banco de dados é facilitar o planejamento e garantir qualidade e conforto no atendimento dos usuários.

Além de ordenar a vacinação, o cadastro, de acordo com a secretária municipal de Saúde, interina, Aline Rosa Martins, vai garantir mais agilidade nos postos e evitar erros de registro, uma vez que a equipe de vacinação vai apenas confirmar os dados do usuário e confirmar a aplicação da vacina, sem a necessidade de digitar ou fazer o registro manual das informações.

A secretária informa, ainda, que o cadastro vai permitir que a Semsa faça o agendamento da data e do local onde o idoso deve receber a primeira dose, como já ocorre com a segunda dose para os grupos da primeira etapa da campanha. A estratégia, segundo Aline, pode melhorar não apenas o fluxo de atendimento, mas oferecer mais eficiência na distribuição das vacinas e materiais aos postos e à escala de vacinadores, por ponto de atendimento. “Por enquanto, estamos fazendo apenas o cadastro e o agendamento virá em etapa posterior”, observa.

De acordo com dados do IBGE, a população de 60 a 69 anos em Manaus é de 115,2 mil pessoas, das quais 67,6 mil com idade de 60 a 64 anos, e 47,5 mil com 65 a 69 anos. “Os dados são estimados e a população a ser vacinada em cada faixa etária virá discriminada em Nota Informativa, elaborada pelo Ministério da Saúde”, salienta Aline Martins. Para todos os grupos prioritários, a meta é vacinar no mínimo 90% da população estimada, sendo que o governo federal indica o percentual da população a ser alcançada a cada remessa, quando não é possível enviar o correspondente a 100% do público-alvo em uma única remessa.

Para realizar o cadastro no Imuniza Manaus, a pessoa que tem entre 60 e 69 anos deve acessar o endereço https://imuniza.manaus.am.gov.br/ e escolher a opção “Cadastro de Idosos”. O sistema vai solicitar informações em três etapas, começando por dados pessoais (nome, documento de identidade, CPF), telefone e comorbidades, caso o usuário tenha alguma, depois endereço e, por fim, e-mail para contato. Usuários que tenham menos de 60 anos não terão o cadastro concluído e serão orientados pelo sistema a retornar quando o cadastramento estiver aberto para outras idades.