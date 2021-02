Idam entrega licenciamento ambiental para maior produtor de laranja de Caviana

A unidade local do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (Idam) no distrito de Vila Rica da Caviana, NO município de Manacapuru (distante 68 quilômetros de Manaus), teve êxito no trabalho junto ao agricultor familiar Francuelito Craveiro do Nascimento para providência do documento de dispensa de licenciamento ambiental. O agricultor é considerado o maior produtor de laranja da região com área plantada de oito hectares, e a entrega do documento Cadastro da Agricultura Familiar (CAF) aconteceu na última semana.

De acordo com o gerente da unidade de Vila Rica de Caviana, Jaime Gatenha, o CAF é indispensável para a regularização da produção. “(O documento) identifica as atividades desenvolvidas na propriedade e serve para o agricultor ter acesso ao crédito rural”, explica.

O agricultor Francuelito é assistido pela unidade local (Unloc) do Idam no distrito de Vila Rica de Caviana há mais de 10 anos. Ele se tornou o maior produtor de laranja da área assistida pela Unloc. “Ele começou com um hectare, juntamente com sua esposa. Hoje, com assistência técnica do Idam, ampliou a área plantada para oito hectares”, explicou o gerente.

Com o CAF, o proprietário pode ser beneficiado por meio do Pró-Calcário, programa do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Produção Rural (Sepror), para o plantio de laranja.