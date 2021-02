Estudante da UEA lança e-book ‘Dona Milene e as estórias que ela conta’

O estudante do curso de Licenciatura em Matemática da Escola Normal Superior da Universidade do Estado do Amazonas (ENS/UEA), Nilton Azevedo de Oliveira Neto, lançou o e-book “Dona Milene e as estórias que ela conta”. A obra narra duas histórias folclóricas contadas por uma senhora da zona rural do Amazonas, com fatos ocorridos na sua infância e outra na juventude. O trabalho tem como objetivo perpetuar esses casos, causos e costumes ribeirinhos.

O estudante salienta a importância da obra para o contexto ribeirinho na região Norte e no Amazonas, uma vez que eles possuem muitas riquezas culturais invisibilizadas. “Lendas, casos e causos, histórias e estórias estão morrendo com a geração de seringueiros. Este trabalho pode contribuir, juntamente com outras iniciativas, para amenizar esse prejuízo”.

O autor afirma que a publicação escrita em forma de literatura de cordel contribuirá também com a difusão dessa manifestação literária na região Norte. “Desde 2018, o cordel é oficialmente Patrimônio Cultural Imaterial Brasileiro, contudo, o estereótipo de que o cordel é ‘poesia nordestina’, apenas, ainda está de pé. Esta publicação junta-se às demais iniciativas que somam forças para derribá-lo”, explica Nilton.

UEA e curso de férias – Nilton revela que a disciplina Metodologia do Ensino a Distância, oferecida pela UEA, o motivou na produção da narrativa.

“Foi uma experiência muito rica e extrapolou as fronteiras do ensinar e aprender matemática. Atingiu as perspectivas da formação humana integral, eu diria, e aprendemos também sobre empreendedorismo. O aprendizado acerca das ferramentas digitais e tecnológicas está ajudando a dar os primeiros passos com as próprias pernas. Então, esse curso de férias foi o catalisador das motivações para a publicação do e-book nesse formato”, afirma.

O e-book completo encontra-se disponível através do endereço https://cordelesonetos.com.br.