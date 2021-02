Prefeitura leva orientações de saúde aos fiscais de transporte nos terminais de integração

A Prefeitura de Manaus, por meio do setor de Serviço Social do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), iniciou, nesta segunda-feira, 22/2, uma série de visitas aos fiscais de transporte do órgão que atuam nos terminais de integração da capital. No primeiro dia de ações, assistentes sociais promoveram aferição de temperatura, medição de pressão arterial e orientaram sobre serviços e demais dicas de saúde aos funcionários que atuam diretamente com os usuários de transporte público no Terminal de Integração 2, no bairro Cachoeirinha, zona Sul.

Segundo a chefe do setor de Serviço Social do IMMU, Eneyde Oliveira, a visita faz parte do projeto ‘Serviço Social Itinerante’, criado na gestão do prefeito David Almeida. “Estamos trazendo esta atividade ao setor operacional do transporte urbano. É um serviço que acontece de maneira periódica, com testagem de glicemia e verificação de temperatura corporal, entre outras ações. É muito importante esta aproximação com os servidores”, explicou.

Para o administrador do Terminal 2, Jonas Cavalcante, o serviço é fundamental, principalmente no atual período de pandemia da Covid-19. “A presença do serviço social do IMMU revela que o órgão tem preocupação com os seus funcionários. Ainda mais conosco, que estamos sempre em contato direto com o público, tirando dúvidas e passando informações aos usuários do transporte. O IMMU também nos fornece máscaras e álcool em gel, para uso no dia a dia”, frisou.

As visitas às bases onde atuam os fiscais serão contínuas e irão prosseguir nos demais terminais de integração da capital.