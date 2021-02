Luciano Camargo marca a volta de Danilo Gentili no SBT

Cantor é o entrevistado de hoje na temporada 2021 do “The Noite”

Na virada do dia, à meia noite e meia, Luciano Camargo marca presença no “The Noite” em entrevista descontraída com Danilo Gentilli. O cantor fala de seu trabalho gospel solo e lança a música “Deserto não será o seu fim”, que será mostrada em todas as plataformas, amanhã (23/2).”É uma honra participar do programa do Danilo, ainda mais sabendo que será o primeiro do ano. E também fico feliz em apresentar a minha nova música, de Anderson e André Freire, em primeira mão para ele”, afirma Luciano.