Com queda de 60% no estoque de sangue, Hemoam convoca doadores com urgência

A Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Estado do Amazonas (Hemoam) convoca com urgência doadores de sangue de todos os tipos sanguíneos. Nesta segunda-feira (22/02), o hemocentro registrou queda de 60% no número de bolsas disponíveis para transfusão. A instituição é responsável pelo abastecimento de sangue de 39 unidades de saúde pública e privada da capital, além de 43 cidades do interior do Amazonas.

As doações serão feitas normalmente na terça (23/02) e na quarta-feira (24/02) mesmo com o ponto facultativo decretado pelo governo estadual.

“Convocamos todos que estejam com boa saúde para esse ato de solidariedade. As demandas por transfusão de sangue são diárias, mas o comparecimento de doadores só tem diminuído nas últimas duas semanas”, disse o diretor clínico do Hemoam, Nelson Fraiji.

Apesar do estoque apresentar baixa em todos os tipos sanguíneos, a situação é mais preocupante em relação ao O+, A+ e O-. “Esses três tipos não podem faltar de maneira nenhuma, o primeiro e o segundo porque representam a maior parte do consumo diário, e o terceiro porque é considerado um sangue universal, na falta de qualquer outro ele pode ser utilizado como substituto”.

O Hemoam funciona de segunda a sábado de 7h às 17h, na avenida Constantino Nery, 4.397, bairro Chapada. O posto de coleta da Maternidade Ana Braga está temporariamente fechado, em virtude da pandemia.

Quem pode doar? – Para ser doador, é necessário ser uma pessoa com boa saúde, com idade entre 18 a 69 anos e peso a partir de 50 quilos; não ter tido hepatite depois dos 10 anos de idade; não ter comportamento sexual de risco; não ser usuário de drogas; não ter tido malária, doenças sexualmente transmissíveis ou recebido transfusão sanguínea nos últimos 12 meses; não ter tido febre nos últimos 30 dias.

No momento da doação, o candidato deve estar bem alimentado e munido de documento de identidade. Jovens de 16 e 17 anos podem doar com autorização formal do responsável ou representante legal.

Quem teve Covid-19 pode doar após 30 dias do desaparecimento total dos sintomas.