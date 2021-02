Transmissão dos conteúdos letivos da rede estadual inicia nesta segunda-feira (22/02), pelo ‘Aula em Casa’

O Ano Letivo 2021 da rede pública estadual de ensino iniciou, na última quinta-feira (18/02), com atividades voltadas ao acolhimento psicossocial dos alunos. Agora, a partir de segunda-feira (22/02), os estudantes poderão acompanhar aos conteúdos letivos repriorizados pela Secretaria de Estado de Educação e Desporto, por meio do “Aula em Casa”.

A programação completa do Bloco 1 do projeto, com os assuntos que serão trabalhados nas próximas cinco semanas, já está disponível no site oficial da secretaria, no link www.educacao.am.gov.br/aula-em-casa.

Os alunos podem assistir ao “Aula em Casa” tanto pela tevê quanto pela internet. Na grade televisiva, as videoaulas serão transmitidas pelas TVs Encontro das Águas (2.2, 2.3 e 2.4) e Tiradentes (20.2, 20.3 e 20.4). A distribuição dos canais ficou da seguinte forma: 2.2 e 20.2 para os conteúdos da Educação Infantil e dos Anos Iniciais; 2.3 e 20.3 direcionados a estudantes dos Anos Finais, Educação de Jovens e Adultos – EJA (2º segmento) e Avançar; e 2.4 e 20.4 com aulas de Ensino Médio e, novamente, EJA (3º segmento).

Caso o estudante ainda não tenha acesso em sua tevê, ele deverá atualizar os canais abertos do seu aparelho. Vale ressaltar que os televisores, independente de marca, têm processos parecidos na busca de novos canais. Basta acessar o menu pelo controle remoto e procurar a opção que mais se assemelha a “busca de canais”. Depois de encontrar, é só clicar na opção e seguir as orientações da tela.

Plataformas digitais – Assim como em 2020, a internet será importante aliada do novo “Aula em Casa”. Os conteúdos do projeto estarão disponíveis nas seguintes plataformas digitais: Saber+, no link www.sabermais.am.gov.br; YouTube; e aplicativo Aula em Casa.

Interior – Em municípios cujo acesso à TV Encontro das Águas e à internet é escasso, os estudantes devem ficar atentos aos comunicados das escolas, que definirão as estratégias para o ano letivo.

Para esclarecer qualquer dúvida, o aluno poderá entrar em contato com a equipe da sua unidade ou com a Coordenadoria Regional de Educação (CRE) da cidade. Toda a equipe escolar estará disponível para esclarecer as dúvidas e ajudar o estudante a acompanhar o “Aula em Casa”.