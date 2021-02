Governo do Amazonas entrega cartões do Auxílio Estadual a moradores de Maraã e Japurá

O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Assistência Social (Seas), realizou neste sábado (20/02) a entrega de cartões de acesso ao Auxílio Estadual nos municípios de Maraã e Japurá, distantes respectivamente 634 e 744 quilômetros da capital amazonense. O benefício é destinado a famílias em situação de vulnerabilidade socioeconômica e, até o momento, já foram contempladas cerca de 25 mil famílias em todo o estado.

As entregas ocorreram durante toda a manhã e parte da tarde com a presença da secretária titular da Seas, Maricília Costa, e da secretária executiva adjunta do Interior da Secretaria de Estado de Educação e Desporto, Ana Maria Freitas. Em ambas as localidades, equipes da Seas se deslocaram pessoalmente de casa em casa para efetuar as entregas, de maneira segura, respeitando as normas sanitárias para prevenção da disseminação da Covid-19.

“É um ganho maravilhoso para o nosso estado, em que nós estamos colocando a comida, alimentação na mesa dessas pessoas que mais estão precisando. Isso significa que nós estamos ajudando aquelas pessoas que o governador se comprometeu a ajudar, que são as pessoas mais vulneráveis nessa pandemia”, afirmou Maricília Costa.

Ao todo, foram distribuídos 1.474 cartões no município de Maraã e 379 cartões no município de Japurá. Com isso, a expectativa é de que mais de 1.800 famílias nas duas localidades sejam contempladas com o benefício criado pela gestão Wilson Lima.

Beneficiados – Desempregada e mãe de três filhos, a jovem Jéssica da Silva foi uma das contempladas com o cartão de Auxílio Emergencial no município de Maraã. Para ela, a iniciativa do Governo do Estado veio em boa hora para ajudar quem tem poucas oportunidades de renda nessa pandemia.

“Ele representa uma coisa muito boa porque nesse momento que estamos vivendo de pandemia, não podemos sair de casa, não podemos trabalhar, e nem eu estou trabalhando, então queria agradecer ao governador Wilson Lima e a toda a equipe dele, que veio me entregar esse cartão aqui hoje”, declarou.

Dona Ydalina Bezerra é moradora do município de Japurá, onde cria seus 12 filhos. A família, que depende da pesca para sobreviver, vem passando por muitas dificuldades para manter a geladeira da casa abastecida. O auxílio será fundamental para mudar esse cenário. “Significa muita coisa porque hoje nós não temos nada. Eu tenho 12 filhos, e hoje ele chegou em bom momento”, diz.

Programa – O cartão do Auxílio Estadual começou a ser entregue no dia 1° de fevereiro em 40 municípios do interior, além da capital. O valor total do benefício é de R$ 600, dividido em três parcelas de R$ 200, para uso exclusivo para compra de alimentos, materiais de higiene e de limpeza. Ao todo, o programa vai alcançar 100 mil famílias e injetar R$ 60 milhões na economia do estado.