Thaís reflete após Castigo do Monstro no BBB21: ‘Medo de ir ao Paredão’

Servidores da Unidade Gestora de Compras Municipais (UGCM), vinculada à Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão (Semad), se reuniram com o titular do órgão, Ebenezer Bezerra, para tratar das novas maneiras de diagnosticar e solucionar eventuais problemas na unidade, além de discutir melhorias no sistema de compras da Prefeitura de Manaus, o “Compras Manaus”, que inclui informações de fornecedores, licitações e até mesmo o catálogo de itens disponíveis na estrutura municipal, com o objetivo de proporcionar transparência à população.