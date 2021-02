Servidores da Semad alinham ações de melhorias na Unidade Gestora de Compras da Prefeitura de Manaus

Servidores da Unidade Gestora de Compras Municipais (UGCM), vinculada à Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão (Semad), se reuniram com o titular do órgão, Ebenezer Bezerra, para tratar das novas maneiras de diagnosticar e solucionar eventuais problemas na unidade, além de discutir melhorias no sistema de compras da Prefeitura de Manaus, o “Compras Manaus”, que inclui informações de fornecedores, licitações e até mesmo o catálogo de itens disponíveis na estrutura municipal, com o objetivo de proporcionar transparência à população.

O encontro aconteceu na manhã desta sexta-feira, 19/2, no auditório da Casa Militar, na avenida Padre Agostinho Caballero Martin, bairro Compensa, zona Oeste.

Para o secretário da Semad, Ebenezer Bezerra, reuniões como essa são necessárias, para que os titulares possam conhecer a utilidade e funcionalidade dos setores.

“Conforme nos orienta o prefeito David Almeida, estamos procurando ter um pleno conhecimento dos setores, para que possa ser realizado um trabalho com maior celeridade, tanto para os servidores quanto para a população”, ressalta o gestor.

O coordenador da UGCM, Ivan Correia da Silva, conduziu a reunião e destacou as normas alinhadas à nova gestão, que deverão ser estabelecidas no órgão.

“Iremos implantar na UGCM uma campanha de prospecção de novos fornecedores, uma análise de cotação de preços e, o que eu acredito ser mais importante, o treinamento de pessoal, para que possamos realizar um trabalho harmonioso e com responsabilidade”, assevera.

Além de todo o quadro de pessoal da UGCM, também participaram do encontro o subsecretário de Planejamento e Gestão de Pessoas, Flávio Lauria; o subsecretário de Gestão de Processos, Márcio Rys Meirelles; o diretor-geral da Escola de Serviço Público e Inclusão Socioeducacional (Espi), Júnior Nunes; e o subsecretário do Serviço de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Município de Manaus (Manausmed), César Marques.

Sobre a UGCM

Em 2020, a UGCM foi integrada à estrutura da Semad, para potencializar a gestão da cadeia de suprimentos e desburocratizar o fluxo processual, dinamizando assim as compras municipais da Prefeitura de Manaus, o que contribui diretamente no serviço público de atendimento ao cidadão.