Sarah revela indicação no BBB21: ‘Minha primeira opção de voto é a Pocah’

A conversa no Quarto do Líder segue e agora o assunto é o Paredão, além de especulações sobre a Prova do Anjo. Gilberto opina sobre o que ouviu de Juliette mais cedo: “O público escolheu que quem fosse vetado participaria da Prova do Anjo. O público sabia que seria um de nós”. “O público não quer que vá a gente, eu acho. E o risco é grande”, responde a advogada. O pernambucano afirma que eles não estão na reta: “Nenhum de nós três vai”.

A Líder, então, revela: “A minha primeira opção de voto é a Pocah. Eu vou mandar ela”. O doutorando em Economia, por sua vez, fala sobre a indicação dele, Caio e Fiuk: “Arthur vai pelos três”. A também maquiadora opina sobre a decisão da brasiliense: “Eu acho que, apesar de Pocah ter afrontado e feito algumas coisas que a gente não concorda, eu acho que ela não manipula”.

Sarah explica sua posição para a sister: “Eu não a vejo como uma pessoa 100% verdadeira. E desde a primeira semana, eu não falava o nome, mas eu falei para ele: ‘tem uma pessoa aqui que eu sinto um negócio ruim quando chego perto’, mas eu não queria falar quem era até eu ter certeza. Quando eu vi a briga dela com ele, que eu a vi fazendo assim para ele, indo com o peito aberto, falei ‘agora confirmou tudo que eu imaginava’. Foi só uma confirmação do que eu imaginava. E eu sei que ninguém aqui nessa casa vota nela. Se eu não botar ela no Paredão, ela não vai para o Paredão”.

Ao ouvir, Juliette divide opinião: “Acho que ela é forte lá forte. Se eu for com ela, eu vou ter medo”. O papo segue, e a consultora de marketing digital diz que acredita que Rodolffo, Arthur e Pocah vão formar a berlinda desta semana.