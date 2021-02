“Respeita” novo single de Thaeme e Thiago

Nesta sexta-feira, 19, chegou em todas as plataformas de streming e no YouTube, para alegria dos fãs, mais um projeto audiovisual de Thaeme e Thiago: “Respeita”, distribuído pela One RPM.

O tema da canção trata de um assunto muito atual, fala de uma relação abusiva, de uma mulher sofrida, que soube entender o momento certo de ter amor próprio, de ter coragem e terminar uma relação sem respeito. Aprendeu a se valorizar, a investir em si mesma e aceitou que a vida seria muito melhor sem essa relação. É um assunto muito importante que vale tanto para mulheres quanto para homens. A letra é profunda, vai além de uma simples canção.

“Respeita é uma das faixas mais bonita e esperada deste DVD, que é muito especial para nós. A cada música que divulgamos sentimos uma enorme alegria. É nossa maneira de nos sentirmos mais próximos do público. Faz muito tempo que estamos longe dos palcos e dá muita saudade”, comenta Thaeme.

A composição de Vinicius Poeta, Samuel Deolli e Kayky Ventura faz parte do quinto DVD de carreira da dupla chamado Química. São 24 faixas e 23 são inéditas.

A pandemia tem sido um grande desafio para toda a classe artística. Com Thaeme e Thiago não foi diferente. Após rever e reorganizar todo o planejamento, estão se reinventando neste ano para dar continuidade aos lançamentos do projeto QUÍMICA.

“Chegamos a divulgar a primeira parte do projeto e agora vamos dar continuidade para que o nosso público tenha novidades para consumir”, conta Thaeme.

Thiago complementa: “Este trabalho tem muito a nossa cara e ao mesmo tempo está cheio de novidades. É muito importante nos reinventarmos e crescermos como artistas a cada fase da nossa trajetória, mesmo neste momento tão desafiador para a classe artística”.

Pela primeira vez a dupla registrou um projeto com a participação de bailarinos, o que deu um charme a mais nas apresentações. O figurino também chamou a atenção, com looks contemporâneos criados pela a stylist Roze Motta.

Um dos principais desafios do projeto foi a escolha do repertório: “Recebemos muita coisa boa e tínhamos selecionado umas 40 músicas. Queríamos ter gravado todas, mas aí ficaria um DVD gigantesco, não tinha como. Seguimos o que a dupla sempre trouxe como identidade, trazendo a nossa verdade e o que o nosso público gosta. Ficou bem a nossa cara e, ao mesmo tempo, trouxemos novidades porque gostamos muito de nos reinventar”, explica Thaeme.

“O repertório foi muito difícil de escolher. É um número alto, são 24 músicas, 23 inéditas. Resolvemos gravar esse número porque realmente não tinha mais como tirar. A gente se apegou, teve um carinho especial por cada uma delas e, por nós gravaríamos até mais”, fala Thiago.

QUÍMICA significa mais uma evolução na trajetória de Thaeme e Thiago: são mais de 650 fã-clubes espalhados por todos os estados brasileiros, mais de 5M de curtidas no Facebook, 2,7 milhões de seguidores no Instagram e 690 mil no Twitter.