Prefeitura realiza limpeza e revitalização em praças públicas

A Prefeitura de Manaus vem intensificando os trabalhos de manutenção em espaços públicos da cidade. Nesta semana, diversas áreas das zonas Norte e Centro-Oeste receberam as equipes da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp).

Serviços de limpeza, capina, roçado e poda de árvores são algumas ações que foram executadas em áreas dos bairros Cidade Nova, zona Norte; e praça do conjunto Kíssia, no Dom Pedro, na zona Centro-Oeste.

Para o subsecretário Operacional da Semulsp, José Rebouças, manter a limpeza de um local público é um dever do município. “Estamos enfrentando uma pandemia e a manutenção da limpeza e a organização dos espaços vão evitar uma série de problemas. Hoje, estamos com frentes de trabalho em duas praças no Dom Pedro, outras na Cidade Nova, e deveremos iniciar amanhã o bairro Adrianópolis. A determinação do prefeito David Almeida é que todas as praças da cidade sejam atendidas”, informou Rebouças.

Além das praças, canteiros de grandes avenidas também receberam os serviços de roçagem e limpeza. Os trabalhos nesses espaços deverão ser contínuos.