FVS-AM aponta que 83% do grupo prioritário já foi vacinado no estado

Nesta sexta-feira (19/02) completou um mês do início da vacinação contra a Covid-19 no Amazonas. E 83% do grupo prioritário já recebeu a primeira dose do imunizante em todo o estado. A informação foi divulgada pela Fundação de Vigilância em Saúde (FVS-AM) durante uma transmissão online feita pelo Governador Wilson Lima nesta manhã, quando também foram apresentados ajustes nas medidas restritivas para o enfrentamento da pandemia no Amazonas.

Estiveram presentes na transmissão, além do governador Wilson Lima, o secretário de saúde do Amazonas, Marcellus Campêlo e o diretor-presidente em exercício da FVS-AM, Cristiano Fernandes. Durante sua fala, Cristiano destacou que o número de vacinados em todo o estado equivale a 5% da população total do Amazonas.

“Isso é um dado importante, no sentido de garantir a proteção desse grupo com maior vulnerabilidade; além dos profissionais da saúde também, que é um grupo prioritário, como foi definido pelo Ministério da Saúde, no Programa de Imunização”, destacou.

Com isso, até o momento, o Amazonas segue em primeiro lugar no Ranking Nacional de Vacinação, regulado pelo Governo Federal, por meio do Ministério da Saúde. O estado lidera no quesito imunização proporcional ao número de habitantes.

Nesta sexta-feira, dados disponibilizados pela FVS apontam que 211.444 amazonenses já foram vacinados em todo o estado. Os números atualizados podem ser conferidos a qualquer momento por meio do “vacinômetro” disponível no site da FVS-AM por meio do link https://bit.ly/3aTsnd.