Estudo pioneiro vai identificar impacto de variante P1 no Amazonas

A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM), em parceria com a Fiocruz Amazônia, realiza a investigação pioneira de 2 mil amostras de infectados com o novo coronavírus (SARS-CoV-2), buscando identificar se a P1, variante do vírus identificada no Amazonas, está relacionada ao aumento de casos graves e óbitos pela covid-19 registrados, em janeiro deste ano, no estado.

As amostras foram processadas e armazenadas pelo Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen/FVS) e serão examinadas por método de diagnóstico do tipo RT-PCR específicos para identificação da variante P1. A análise das amostras será realizada pelo laboratório da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz Amazônia), coordenado pelo diretor de pesquisa da Fiocruz, Felipe Naveca.

De acordo com o diretor-presidente da FVS-AM em exercício, Cristiano Fernandes, o estudo conta com a colaboração da Organização Pan-americana de Saúde (OPAS) e do Ministério da Saúde. “Essa parceria reúne um conjunto de profissionais que vão estabelecer a metodologia de amostragem e coleta de dados necessários para o desenvolvimento do estudo”, afirmou.

O assessor da Sala de Situação do Amazonas, Daniel Barros, detalhou que, com a análise das amostras, será possível verificar o impacto da variante P1 no aumento repentino de casos, de internações e óbitos por covid-19 nos últimos dois meses. “A investigação vai gerar evidências científicas que possibilitarão elucidar o potencial de agravamento dos casos causados pela P1, a partir da comparação dos infectados com a selvagem, que é a variante original”, detalhou.

O virologista e pesquisador da Fiocruz Amazônia, Felipe Naveca, destacou que a metodologia usada no estudo possibilita agilidade na identificação das amostras. “Com esse ensaio de detecção de variante P1, vamos conseguir aumentar muito a velocidade de identificação dessas amostras, uma agilidade necessária no momento”, afirmou.

O estudo faz parte do serviço de vigilância Genômica do SARS-CoV-2 no Amazonas, realizado desde os primeiros casos de covid-19 registrados no estado (em março de 2020).

Variante P1 – A FVS-AM confirmou, até a última segunda-feira (15/02), três casos de reinfecção pelo novo coronavírus. A análise das amostras dos pacientes enfermos apontou a presença da variante P1 nos três casos. Os casos de reinfecção foram confirmados, por sequenciamento genético, realizado pela Fiocruz Amazônia, e seguem protocolo do Ministério da Saúde para identificação de casos de reinfecção.

