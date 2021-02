ESPECIAL PUBLICITÁRIO – Doze mil pontos de LED reforçam a iluminação da capital

Por: Secretaria Municipal de Comunicação

Nos últimos 45 dias, moradores de bairros como o Crespo, Morro da Liberdade, São Lázaro, Japiim e Educandos, Jorge Teixeira, Tancredo Neves, Compensa, Alvorada, Nova Vitória, Braga Mendes e o conjunto Cidadão 10 vêm experimentando uma nova sensação: a de viver com melhor iluminação e segurança. Estas áreas fazem parte de um total de 60 bairros que estão recebendo iluminação a LED, após mapeamento realizado pela Prefeitura de Manaus.

As áreas apontadas estavam com a iluminação deficitária e agora fazem parte do programa Ilumina Manaus, que prevê a instalação de 12 mil pontos de LED na cidade em 100 dias. Além de oferecer aos cidadãos uma iluminação quatro vezes melhor, proporcionada pelas lâmpadas de LED e, consequentemente, maior bem-estar, a nova iluminação vai gerar mensalmente uma economia aos cofres municipais de R$ 500 mil, que poderão ser revertidos para investimentos em outras áreas.

A substituição das antigas lâmpadas de sódio e vapor metálico pelas de LED teve início em Manaus ainda nos primeiros dias de janeiro, tornando-se uma das prioridades da atual administração. Nestes primeiros 100 dias, serão contempladas 1.449 ruas de 60 bairros, além de campos esportivos. Grandes vias da cidade, como a Coronel Teixeira, a Djalma Batista, Darcy Vargas, Itaúba, Presidente Kennedy, Torquato Tapajós, Turismo, Autaz Mirim, São Jorge, Brasil, Constantino Nery, André Araújo, Cosme Ferreira e Pedro Teixeira também estão tendo suas luminárias substituídas.

Além das equipes que estão nas ruas identificando pontos que necessitam do LED, a ideia é estimular a própria população a apontar as áreas que necessitam de melhor iluminação. Para isso, basta ligar para o número da ManausLuz, concessionária que realiza os trabalhos, no 0800 201 0001, e solicitar o serviço. Após isso, fiscais da prefeitura irão até o local para verificar o problema e, se realmente for necessário, iniciarão o reparo ou troca da iluminação em até 48 horas.

Você pode nos ajudar a melhorar a iluminação do seu bairro.

Ilumina Manaus: Mais luz para você viver melhor.