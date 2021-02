Ator mineiro, Michel Abou, reaparece nas telas da Globo em reprise de A Força do Querer

Novela foi ao ar em 2017 e está sendo reprisada em 2021; nesta semana, ator mineiro aparece no papel de policial importante na fuga da personagem Bibi

A novela A Força do Querer, um dos maiores sucessos da Rede Globo, está no ar outra vez. A trama, de Glória Perez e direção de Pedro Vasconcelos, gravada em 2017, está nas telas em horário nobre da programação, explorando uma das mais surpreendentes e controversas histórias da teledramaturgia.

Nesta semana, o ator mineiro Michel Abou Abdallah vai ao ar para uma das cenas mais emocionantes do enredo: a fuga de Bibi, personagem interpretada por Juliana Paes. Abou faz o papel de um policial que causa imprevistos na fuga da protagonista. A Força do Querer vai ao ar às 21h na Rede Globo, após a exibição do Jornal Nacional.

“Minha vida sempre foi no meio da arte. Gosto de atuar, assim como gosto de ter minha carreira musical. Participar de A Força do Querer foi, sem dúvidas, uma grande experiência. Pude aprender coisas novas e ter a chance de contracenar com grandes nomes”, afirma.

Carreira

Michel Abou participou recentemente da novela “Gênesis”, que ainda está no ar, na etapa Torre De Babel, da Record TV. Com direção-geral de Edgard Miranda, o enredo explora as narrativas do Velho Testamento.

O ator também teve várias participações em novelas globais como: Órfãos Da Terra, Dois Irmãos, A Regra do Jogo e Liberdade Liberdade. O ator também tem experiência em comerciais para a TV e em filmes. Já atuou no longa “Line Walker”, dirigido por Jazz Boon, de 2016. Na trama, fez o papel de um Sniper.