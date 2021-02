Afeam e Sebrae/AM alinham atendimento do Crédito Emergencial com foco no interior

As diretorias e equipes da Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam) e do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Amazonas (Sebrae/AM) participaram de uma reunião on-line, nesta quinta-feira (18/02), para alinhar o atendimento do Crédito Emergencial neste ano. O Sebrae/AM é um dos parceiros técnicos da Afeam na concessão do crédito, e o objetivo é ampliar o alcance da linha de financiamento, principalmente nos municípios do interior do estado.

Conforme o diretor-presidente da Afeam, Marcos Vinicius Castro, o orçamento anual da Afeam destinado ao Crédito Emergencial, com recursos do Fundo de Apoio s Micro e Pequenas Empresas e ao Desenvolvimento Social do Estado do Amazonas (FMPES), é de R$ 100 milhões, e o compromisso é destinar, no mínimo, 60% dos recursos para o interior.

“Nestes anos atípicos, continuamos com o apoio do Sebrae/AM, que é um braço muito importante no interior do estado”, disse.

A diretora superintendente do Sebrae/AM, Lamisse Said Cavalcanti, colocou a instituição à disposição da Afeam para que o Crédito Emergencial chegue aos municípios. A ideia é disponibilizar profissionais do Sebrae/AM em cidades polos que possam orientar e operacionalizar o Crédito de forma mais efetiva.

“Temos um desafio muito grande, pois cerca de 70% das empresas do estado estão localizadas na capital, mas o Sebrae/AM está à disposição com todas as ferramentas, como aplicativos e sistemas, para contribuir com a meta de aplicação de crédito no interior”, afirmou Lamisse.

Atualmente, todo o processo de concessão ao crédito é feito exclusivamente pelo site www.afeam.am.gov.br, e por este motivo, segundo Marcos Vinicius, a ampliação do alcance para os municípios é de extrema importância. “As equipes da Afeam e Sebrae estão empenhadas em fazer com que o Crédito Emergencial seja cada vez mais oportuno aos empreendedores de todo o estado”, disse.